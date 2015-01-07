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Özlüce’de

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BURSA

Dostum’un ilk okçuları sertifikalarını aldı

16 saat önce. /

Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) kapsamında düzenlenen ilk okçuluk kursu sona erdi. 10’ar k..

KENT ÖZEL HABER

Bursa Çimento Fabrikası kapasite artırıyor

19 saat önce. /

Bursa Çimento Fabrikası, şehrin ciğerlerine yeni bir darbe vurmaya daha hazırlanıyor. Kestel’de yer ..

BURSASPOR

Bursaspor’da Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarında indirim

16 saat önce. /

Bursaspor Kulübü’nün Süper Lig’in 20. haftasında Bursa’da oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında ..

DÜNYA

Çin'de 4 bina çöktü: 22 ölü

16 saat önce. /

Doğu Çin’in Zheijang bölgesinde yer alan Wenzhou sanayi bölgesinde dört bina çöktü. Çökme neticesind..

MAGAZİN

Esra Erol: Böyle anılmak ağrıma gidiyor!

15 saat önce. /

Diyanetin cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesi sonrası Esra Erol sosyal medya hesabında..

TEKNOLOJİ

Samsung'un yeni telefonu göründü!

16 saat önce. /

Samsung'un SM-G615F kod isimli yeni telefonu GFXBench performans testi uygulamasın göründü. İşte Sam..

KÜLTÜR SANAT

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