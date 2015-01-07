BURSA
Dostum’un ilk okçuları sertifikalarını aldı
Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) kapsamında düzenlenen ilk okçuluk kursu sona erdi. 10’ar k..
KENT ÖZEL HABER
Bursa Çimento Fabrikası kapasite artırıyor
Bursa Çimento Fabrikası, şehrin ciğerlerine yeni bir darbe vurmaya daha hazırlanıyor. Kestel’de yer ..
BURSASPOR
Bursaspor’da Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarında indirim
Bursaspor Kulübü’nün Süper Lig’in 20. haftasında Bursa’da oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında ..
DÜNYA
Çin'de 4 bina çöktü: 22 ölü
Doğu Çin’in Zheijang bölgesinde yer alan Wenzhou sanayi bölgesinde dört bina çöktü. Çökme neticesind..
MAGAZİN
Esra Erol: Böyle anılmak ağrıma gidiyor!
Diyanetin cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesi sonrası Esra Erol sosyal medya hesabında..
TEKNOLOJİ
Samsung'un yeni telefonu göründü!
Samsung'un SM-G615F kod isimli yeni telefonu GFXBench performans testi uygulamasın göründü. İşte Sam..