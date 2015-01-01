BURSA
Karacabey Belediyesi’nden Yoğun Kar Mesaisi
Son günlerde Marmara Bölgesi’nde yaşanan yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken, Karacabey ..
KENT ÖZEL HABER
Özel yapım Bursa bıçakları
Bursa denilince akla ilk gelen el yapımı, dayanıklı, ömürlük özel yapım Bursa bıçaklarıdır. Bursa Bı..
BURSASPOR
Hamzaoğlu 3 transferi de açıkladı
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği’nden Stancu ile görüşmelerin sürdüğünü, A..
DÜNYA
Yola bir anda alışveriş arabası çıktı!
ABD’de bir şahsın marketten aldığı ürünleri taşıdığı alışveriş arabası, kontrolü kaybedilince yola ç..
MAGAZİN
Ece Erken zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi
Önceki akşam gittiği bir mekanda yediği etten zehirlenen Ece Erken, sabaha kadar kustu, halsizliği d..
TEKNOLOJİ
Facebook'taki yarın teslim tarihi mesajı doğru mu?
Facebook'ta son günlerde "yarın teslim tarihi" mesajı paylaşılmaya başladı. Peki, bu mesaj gerçekten..