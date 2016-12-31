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Çarşı Polis Merkezi yenileniyor

Sivil trafik polisleri

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BURSA

Balkanlar’da Bursa imzası

9 saat önce. /

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Rumeli derneklerinin üyeleri ile bir araya geldi. B..

KENT ÖZEL HABER

Nilüfer gençleri kazanıyor!

6 gün önce. /

Uzun yıllardır Bursa voleyboluna katkılarda bulunan Nilüfer Belediyespor, bu sezon genç oyunculara v..

BURSASPOR

Timsah'ın 'Final'i!

11 saat önce. /

Timsah'ın 'Final'i!

DÜNYA

Kaspersky Lab çalışanı vatan hainliğinden tutuklandı

9 saat önce. /

Kaspersky Lab’daki siber soruşturma sorumlusu Ruslan Stoyanov, vatan hainliği suçlamasıyla tutukland..

MAGAZİN

Survivor Anıl kimdir? Anıl Karakurt kimdir?

1 gün önce. /

Survivor 2017'de hırsıyla dikkatleri üzerine toplayan Anıl Karakurt gönüller takımında yarışmaktadır..

TEKNOLOJİ

Selfie merakı bebek yunusu öldürdü

2 gün önce. /

Turistler, selfie çekmek isterken bebek Yunus balığının ölümüne neden oldular.

KÜLTÜR SANAT
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    Bakanlıktan sinema sektörüne dev destek:

    Kültür ve Turizm Bakanlığı "Uzun Metrajlı Film Yapım" ve "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" dal..

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  • Resimle hayata tutunuyorlar
    Resimle hayata tutunuyorlar:

    Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen resim kursunu ziyaret eden Büyükşehir Belediye..

  • 105 kadından 105. konser
    105 kadından 105. konser:

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